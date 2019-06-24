Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret (2)

İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret ederek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişine bulundu. Bakan Akar, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapmadan İYİ Parti'den ayrıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu toplantıya baş başa girdi. Görüşme boyunca da tek konu tartışıldı ve istişare edildi. Türkiye'nin önünde çok önemli iki mesele var; birisi S-400'lerin alınması meselesi, diğeri de Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması meselesi. Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de, daha önce kendisine bu konuda hazırladığı bilgileri Sayın Milli Savunma Bakanı'na aktardı. Sayın Akşener, bu konulardaki parti görüşümüzü ifade etti" dedi.

'72 SAAT OTURMAK LAZIM'

Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Türkkan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Soğuk suyu içince bir 72 saat oturmak lazım, midedeki etkilerini görmek lazım. Erken seçimle ilgili de en rahat ifadeyi o 72 saatten sonra yapmak lazım. Kim söylemiş olursa olsun, ilk etapta söylenen hiçbir görüşün ciddiyeti olmadığını düşünüyorum" dedi.

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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