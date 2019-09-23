Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve şehit Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün bugün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

