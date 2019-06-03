Bakan Akar'dan bayram mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimiz, yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, bu birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemizin temelini inşa etmiştir. Bayramlar da asil milletimizin dayanışma ve paylaşma duygusunu daima diri tutarak bu temeli sağlamlaştıran önemli unsurlardan biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Asil milletimiz, yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, bu birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemizin temelini inşa etmiştir." değerlendirmesinde bulunan Akar, şöyle devam etti:

"Bayramlar da asil milletimizin dayanışma ve paylaşma duygusunu daima diri tutarak bu temeli sağlamlaştıran önemli unsurlardan biri olmuştur. Cennet vatanımızda milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar yaşayabilmemiz için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bayramların getirdiği beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir."