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Bakan Akar'dan, CHP'li Özel'e suç duyurusu ve tazminat davası

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, televizyon kanalında ve TBMM'de yaptığı konuşmalarda, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunup, 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, televizyon kanalında ve TBMM'de yaptığı konuşmalarda, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunup, 500 bin liralık tazminat davası açtı.
Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Özel'in Akar'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Özel'in, 19 Kasım 2018'de bir televizyon kanalının ana haber bülteninde Akar'a yönelik, "Bu utanç verici bir yaklaşım demokrasi açısından. Siyasete yeni girdi; ama geçmişte ne kadar rezil bir Genelkurmay Başkanlığı yaptıysa, o kadar rezil bir bakanlık dönemi yapacağının da işaretlerini veriyor" ifadeleri ve 17 Aralık 2018'de TBMM'de yaptığı konuşmada, "Biz CHP olarak makamlara saygılıyız; ama keşke öyle bir Genelkurmay Başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı" yönündeki ifadeleri ile Akar'a ağır hakaretler ettiği ileri sürüldü.
Dilekçede Özel'in ana haber bülteni ve TBMM'de yaptığı konuşmaların tamamının dökümleri de yer aldı. TBMM'de yaptığı konuşmada darbe girişimine yönelik sözlerinin de Akar'a yönelik ağır hakaretler içerdiği anlatılan dilekçede, Özel'in, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret', 'iftira' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından cezalandırılması istendi.
Öte yandan, Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, nöbetçi Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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