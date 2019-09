Bakan Akar'dan 'Gaziler Günü' mesajı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır" dedi.

Bakan Akar, 19 Eylül Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Akar, 19 Eylül tarihinin, aynı zamanda, Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 'Gazilik' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 98'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

"Asil Türk milleti; binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca zengin kültürü, ordu-millet geleneği ve birlik beraberlik ruhuyla var olmuş, bu vasıflarıyla dünya tarihine damgasını vurmuştur. Ecdadımız, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğunda, en büyük fedakârlıkları göze alarak, kan dökerek, can vererek bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bugün, cennet vatanımızda başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Toprağa düşen her şehidimizin, bedenlerinin bir parçasını vatan topraklarına emanet eden her bir gazimizin, devletimizin temeline en kıymetli harcı kattığının da bilincindeyiz. Şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır."

'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR'

Bakan Akar, "Bugün şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla 780 bin kilometre kare vatan toprağımızın, 462 bin kilometre kare mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla aralıksız devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.