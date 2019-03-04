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Bakan Akar'dan Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, 'Mavi Vatan-2019' tatbikatına ilişkin bilgi alarak, görev alan unsurları tebrik etti.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, 'Mavi Vatan-2019' tatbikatına ilişkin bilgi alarak, görev alan unsurları tebrik etti. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komutanlar ile birlikte Gölcük Donanma Komutanlığı ziyaretine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamaya göre Bakan Akar, Donanma Komutanlığı özel defterini imzaladıktan sonra 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği Tatbikat Kontrol Merkezi?ne geçti. Burada tatbikata katılan unsurlardan video konferans yöntemi ile brifing alan Bakan Akar, birlik komutanlarına talimatlarını da aktararak, "Hepinizi kutluyorum, kazasız, belasız, hayırlı görevler diliyorum" dedi. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra DATAS Denizaltı Taktik Simülatörü?nde incelemelerde bulundu. Denizaltı simülatöründe eğitim alan askerlerle sohbet eden Bakan Akar, periskoptan torpido atış eğitimini takip etti. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Denizaltı Serbest Çıkış Kulesini de inceledi. Denizaltıdan çıkış eğitiminin verildiği 20 metre derinliğindeki havuzdaki eğitimleri takip eden Akar ve komutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindekiler yerli üretim 'reis' sınıfı denizaltıların inşa çalışmalarını inceledi. İşçilerle sohbet eden Bakan Akar ve komutanlar, işçilerle çektirdikleri hatıra fotoğrafı sonrası alandan ayrıldılar.

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