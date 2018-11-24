HABER

Bakan Akar'dan "gözlem noktası" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "(ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladığı gözlem noktaları) Hem askeri hem sivil muhataplarımıza rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik" - "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum" - "TSK'nın sınır ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzey sınırında gözlem noktaları kurma planından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştığını belirterek, "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum." dedi.

Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla askeri öğretmenleri Bakanlıkta kabul etti.

Geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Akar, eğitim sisteminin en temel öğelerinden birinin de öğretmenler olduğunu söyledi.

Bakan Akar, yarınların teminatı genç nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği niteliklere sahip, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Akar, kabulün ardından AA muhabirinin, ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktalarına ilişkin sorusu üzerine, konunun Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kanada'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti. Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Kanada'da General Dunford ve diğer ABD'li muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi. ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik. Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik.

Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığını da ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. ABD'li müttefiklerimizin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz."

Bakan Akar'dan "gözlem noktası" tepkisi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "(ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladığı gözlem noktaları) Hem askeri hem sivil muhataplarımıza rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik" - "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözlem noktası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Öğretmenler Günü

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.