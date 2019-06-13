Bakan Akar'dan İYİ Parti Grubu'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün gruplarımız ve partilerimizle yeni askerlik yasası çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bazı soruları oldu onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Meclis, önümüzdeki günlerde inşallah çalışmalarını tamamlayacaktır." dedi.

Bakan Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un da eşlik ettiği görüşme sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Akar, "Bugün gruplarımız ve partilerimizle yeni askerlik yasası çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bazı soruları oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Meclis, önümüzdeki günlerde inşallah çalışmalarını tamamlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız devam ediyor. Mektup gittiği zaman duyacaksınız." yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Akar'ın, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi ile ilgili kendilerine bilgi aktardığını belirterek, şöyle devam etti: