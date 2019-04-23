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Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 22:09 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sırasında yöre halkına yönelik yaptığı konuşmanın eleştirilmesiyle ilgili, "Bizim o gün yaptığımız faaliyetlerle ilgili herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor" dedi.

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sırasında yöre halkına yönelik yaptığı konuşmanın eleştirilmesiyle ilgili, "Bizim o gün yaptığımız faaliyetlerle ilgili herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırı sırasında yöre halkına yönelik yaptığı konuşmanın sosyal medyada eleştirilmesiyle ilgili, "Bizim o gün yaptığımız faaliyetlerle ilgili herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor" dedi.
Yeni askerlik sistemiyle ilgili değerlendirme yapan Akar, yasanın çok kısa sürede meclise geleceğini belirterek, "Askerlik sistemiyle ilgili tüm ayrıntılar Web sayfamızda duruyor. Merak eden oraya bakar. Milletimiz okumayı sevmiyor pek. Bunlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın Web sitesinde detaylı ve şematik bir şekilde var" diye konuştu.
'TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRESİZ DEVAM EDİYOR'
Akar, Emniyet eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un gözaltına alınmasıyla ilgili soruya, "Milli Savunma Bakanlığı'nın alanına girmiyor" diye cevap verdi. Bakan Akar, "Bakanlıkta da bununla ilgili operasyonların süreceği söyleniyor. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Bunlar yeni bir şey değil arkadaşlar. Bizim bu FETÖ, DEAŞ, PKK ve YPG ile mücadelemiz süresiz ve sınırsız devam ediyor. Yeni bilgi, yeni belge çıktıkça da bunlar gerçekleşiyor" diye cevap verdi.
SRİ LANKA SALDIRISI
Sri Lanka’daki saldırının DEAŞ tarafından üstlendiği hatırlatılan Akar, "Acı bir şey, üzücü bir şey. Hiçbir şekilde hiçbir şiddet tasvip edilemez, hoş görülemez. Her zaman her yerde DEAŞ'a karşıyız. Açık, net. Yeni Zelenda'ya da karşıyız, Sri Lanka'ya da karşıyız" dedi.

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Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor

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