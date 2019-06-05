Bakan Akar’dan komutanlarla 2400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi’ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile birlikte Pençe Harekatı bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki 2400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Mehmetçik ile bayramlaşan Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe Harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe Harekatı bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında dün Büyüktopraklı Üs Bölgesi’ne gitti. Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2400 rakımlı üs bölgesine gelişinde birlik komutanından hudut tekmili alan Akar, daha sonra mevzideki askerlerle tek tek sohbet etti. Askerlerin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Bakan Akar, denetleme ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirtti. Mehmetçiğin fedakarca yaptığı görevlere dikkati çeken Bakan Akar, "Mehmetçik, gözünü kırpmadan kendisine verilen görevleri ’ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, milletin gösterdiği sevgi, güven ve ettiği duaların Mehmetçik için ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe Harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız" diye konuştu.

"Pençe Harekatı bunun devamı niteliğinde"

Pençe Harekatı’nın yanı sıra TSK’nın diğer faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bir taraftan Fırat Kalkanı harekat bölgesinde faaliyetlerimiz aralıksız sürerken, aynı zamanda Zeytin Dalı harekat bölgesindeki faaliyetlerimizi icra etmekteyiz. İdlib’de mazlumları ve masumları korumaya devam ediyoruz. Ateşkes ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti orada gösteriyoruz. Ruslarla gerekli temasları sürdürüyoruz. Bunun dışında denizlerimizde, semalarımızda da ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu korumak bakımından yapılması gereken ne varsa bunların hepsi aralıksız, eksiksiz yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Silahlı Kuvvetler olarak bize verilen görevleri Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."

Büyüktopraklı Üs Bölgesi karşısındaki İkiyaka Dağları’nı işaret eden Akar, "Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları daha önce teröristlerce ’girilemez, çıkılamaz’ olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah’a çok şükür Mehmetçik ’girilemez’ denilen yerlerin hepsine girdi, ’çıkılamaz’ denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK’nın kontrolü altında. Benzer şekilde Pençe Harekatı da bunun devamı niteliğinde. Orada da teröristlerin bütün mağaralarına, inlerine gireceğiz. Orada da en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar harekatımız devam edecek."

Bakan Akar, konuşmasında şehitlere rahmet, gazilere de şifa diledi.