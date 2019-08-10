Bakan Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimiz, şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, milli kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, zengin tarihi mirasına, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği, milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramların, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağladığını ve millet olma bilincini kuvvetlendirdiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Asil milletimiz, şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, milli kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, zengin tarihi mirasına, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmemiz için bu değerlerimizi muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz etmektedir."