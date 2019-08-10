HABER

Bakan Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı mesajında, gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramların, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlayarak, millet olma bilincini kuvvetlendirdiğine dikkat çekti.  Bakan Akar mesajında, "Asil milletimiz; şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, millî kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış; zengin tarihi mirasına, millî ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı mesajında, gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramların, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlayarak, millet olma bilincini kuvvetlendirdiğine dikkat çekti.
Bakan Akar mesajında, "Asil milletimiz; şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, millî kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış; zengin tarihi mirasına, millî ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmemiz için bu değerlerimizi muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz etmektedir. Millî Savunma Bakanlığı'nın tüm mensupları da bu bilinç içerisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda asil milletimizin bağrından çıkan TSK, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bu mücadelesine devam edecektir" dedi.
Akar, TSK'nın, yurt içinde ve sınır ötesinde devletin bekası, aziz milletin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirdiğini, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkı sağlayarak, başta NATO olmak üzere uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini koruduğuna vurgu yaparak, tüm personelin bayramını kutladı.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz''Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'
Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldıBakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 'çift maaş' iddialarını yalanladı

Başkan Soyer, 'çift maaş' iddialarını yalanladı

Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltında

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fetullah Gülen çağrısı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.