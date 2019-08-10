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Bakan Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı mesajında, gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramların, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlayarak, millet olma bilincini kuvvetlendirdiğine dikkat çekti.  Bakan Akar mesajında, "Asil milletimiz; şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, millî kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış; zengin tarihi mirasına, millî ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı mesajında, gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramların, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlayarak, millet olma bilincini kuvvetlendirdiğine dikkat çekti.
Bakan Akar mesajında, "Asil milletimiz; şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, millî kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış; zengin tarihi mirasına, millî ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmemiz için bu değerlerimizi muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz etmektedir. Millî Savunma Bakanlığının tüm mensupları da bu bilinç içerisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda asil milletimizin bağrından çıkan TSK, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bu mücadelesine devam edecektir" dedi.
Akar, TSK'nın, yurt içinde ve sınır ötesinde devletin bekası, aziz milletin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirdiğini, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkı sağlayarak, başta NATO olmak üzere uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini koruduğuna vurgu yaparak, tüm personelin bayramını kutladı.

ANKARA, (DHA)

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