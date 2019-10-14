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Bakan Akar'dan MHP'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştüğünü bildirdi - "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi." - "Teröristlerle mücadelemiz devam edecek. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştüğünü, görüşmede Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Fırat'ın doğusundaki faaliyetlerin koordinasyonunu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştüklerini, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Akar, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede, Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bulundu.

Akar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsız olması nedeniyle Yalçın ile görüştüklerini, gelişen durumlarla ilgili bilgi sunduklarını ve Bahçeli'ye acil şifa dileklerinde bulunduklarını ifade etti.

Harekat kapsamında faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiğini ve yüksek moralle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kendilerine düşen görevi büyük bir mücadele içinde sürdürdüklerini belirten Bakan Akar, "Milletimize layık olmaya çalışıyoruz asil milletimizden aldığımız güçle. Güveniyle, duasıyla, sevgisiyle bize büyük moral veriyor milletimiz. Sadece ülkemizde yaşayan milletimiz değil, Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de sevgi gösterisinde bulunmaları arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun ediyor. Moralimizi, motivasyonumuzu son derece yükseltiyor. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." dedi.

Akar, terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Orada bir Güvenli Bölge kurulması için gayret gösteriyoruz. Güvenli Bölge kurulduğu zaman hem ülkemiz için hem komşumuz, Suriyeli kardeşlerimiz için önemli gelişme olacak. Bir taraftan hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan da yerinden, yurdundan edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde evlerine ve topraklarına dönmelerini mümkün kılacağız. Biz bunu yaparken hiçbir din, hiçbir etnik, hiçbir mezhepsel orijine bakmamız söz konusu değildir. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimiz buna manidir, farklı bir şekilde uygulama yapmamız mümkün değil. Bu konuda arkadaşlarımız Silahlı Kuvvetler mensupları son derece bilgili, son derece bilinçli... Bir taraftan sivillerin zarar görmemesi için tedbir alırken, diğer taraftan bölgedeki koalisyon güçleri ile başta Amerika olmak üzere yakın koordinasyon içindeyiz. Orada mevcut olan Amerikan ve koalisyon personeline zarar gelmemesi için her türlü tedbir alınmış bulunmakta. Onlarla sıkı işbirliği içindeyiz."

- "İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi haberler alacaksınız"

Akar, Rusya tarafıyla da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çerçevede Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştüklerini söyledi.

Şoygu ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Akar, "Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi." diye konuştu.

Akar, DEAŞ konusunun önemli konulardan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teröristlerin birbirinden farkı yoktur. Etnik kökeni, dini kökeni, hiçbir şekilde buna bakmadığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere defalarca tekrarladık. Bu konuda DEAŞ ile mücadelemiz sürecek. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda Telebyad'a giriş yapıldığında özel bir timimizi süratle, yüksek bir tempoyla belirlediğimiz, daha önceden bildiğimiz hapishane olarak kullanılan DEAŞ'lıların tutulduğu yere gönderdik. Fakat YPG'li teröristlerin DEAŞ teröristlerini kaçırttığını, hapishanenin kapılarını açtığını orada gördük. Bunları fotoğrafla tespit ettik ve ilgili makamlarla bunları koordine ediyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bu çerçevede mücadelemiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi haberler alacaksınız."

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Bakan Akar'dan MHP'ye ziyaret

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