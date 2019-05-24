Bakan Akar'dan 'NATO' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından, tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan'dan Adriyatik'e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Anadolu Ankası Tatbikatı'nın kapanış törenine katıldı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikata katılan personele hitap eden Bakan Akar, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında yaşanan sıkıntıların fedakarca yapılan çalışmalar sonucunda aşıldığını belirtti. Akar, "FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor. Yeni bilgiler, belgeler çıktıkça yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir tempo ve kararlılıkla devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 780 bin kilometrekare vatan toprakları, 462 bin kilometrekare mavi vatan ve bunların semalarında görevlerini eksiksiz, aksaksız yerine getirdiğini kaydetti.