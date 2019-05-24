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Bakan Akar'dan 'NATO' açıklaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

  BAKAN AKAR, 'DENİZKURDU TATBİKATI'NI İZLEDİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Anadolu Ankası Tatbikatı'nın kapanış töreninin ardından Konya'dan ayrıldı.

BAKAN AKAR, 'DENİZKURDU TATBİKATI'NI İZLEDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Anadolu Ankası Tatbikatı'nın kapanış töreninin ardından Konya'dan ayrıldı.

Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na geçen Akar ve komuta kademesi, 'Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nı takip etti. Bakan Akar ve komutanlar, sancak gemisi TCG Salihreis'e geçti.

Heyetin güverteye çıkışında 'silistre' adı verilen denizci düdüğü çalındı. Bakan Akar, denizcilik geleneklerine uygun şekilde önce Türk bayrağını ardından tören mangasını selamladı.

Akar ve komutanlara, 'TCG Salihreis' yazılı şapka takdim edilirken, TCG Salihreis, daha sonra limandan ayrıldı. Akar ve komutanların bulunduğu TCG Salihreis, TCG Kemalreis'ten yapılan top atışlarıyla selamlandı. Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri devam ediyor.

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