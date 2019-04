Bakan Akar’dan Pençe Operasyonu yorumu: “Operasyon terör örgütüne büyük bir darbe vurdu”

“FETÖ’den temizlendikçe TSK güçleniyor”

Önemli bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye’nin çevresindeki istikrarsızlık ve çatışmalara dikkati çeken Bakan Akar, “Silahlı kuvvetler olarak her zamandakinden daha güçlü, her zamankinden daha hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Bunun için TSK olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizlere ne düşerse bundan önce olduğu gibi bundan sonra da azim kararlılığı içinde olacağız” dedi.

Yurt içinde ve yurt dışında TSK mensuplarının şu anda dahi ülke güvenliği için önemli mücadeleler verdiğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015’te başlayan terörle mücadelenin yeni safhasının kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Çukur operasyonları ile Fırat ve Zeytin Dalı harekatlarında kazanılan başarıları hatırlatan Bakan Akar, FETÖ’den temizlendikçe TSK’nın daha da güçlendiğini vurguladı. “Ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğini herkesin bilmesini istiyoruz” diyen Bakan Akar, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bundan önce yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirtti.