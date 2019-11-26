HABER

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin Ankara'da dün gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, "Her şey normal. Bu tedarik biliyorsunuz bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her şey planlandığı gibi, planlanan faaliyetler devam ediyor. Farklı, beklenmeyen herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bahçeli'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklamaBahçeli'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama
Akşener'den 'Beştepe' iddialarına ilişkin flaş açıklamaAkşener'den 'Beştepe' iddialarına ilişkin flaş açıklama

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama

Bahçeli'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası hakkında bir açıklama da Meral Akşener'den

Akşener'den 'Beştepe' iddialarına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rahmi Turan'ın yeni yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ve okurlarından özür diledi

Rahmi Turan özür diledi!

Uğur Dündar adı geçer geçmez Habertürk canlı yayınına bağlandı! Talat Atilla iddialarına böyle cevap verdi!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.