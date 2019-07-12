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Bakan Akar’dan S-400 ve Patriot açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Türkiye’ye gelmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Akar, “Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye’de, Rusya’da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir” diye konuştu.
Bugün üç uçağın gelmesinin planlı olduğunu ve planlı uçakların tamamının gelerek bugünkü faaliyetlerin tamamlandığını belirten Akar, önümüzdeki günlerde sürecin devam edeceğine dikkat çekerek, “Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler” ifadelerini kullandı.

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