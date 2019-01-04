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Bakan Akar'dan Sarıkamış mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Bakan Akar, Sarıkamış Harekâtı'nda Mehmetçiğin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmasının hafızalarda derin izler bıraktığını belirtti.
Bakan Akar, şehitlerin Sarıkamış Harekâtı'ndaki fedakârlıklarının 'vatana adanmışlık destan' olarak tarihe geçtiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:
"Ayrıca, Allahuekber Dağları'nda emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla şehit olan on binlerce vatan evladının yanı sıra, onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz’de batırılan Bezm-i Âlem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakâr personeli de Sarıkamış’ın Deniz Şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. 'Şehitler ölmez' inancını benimseyen ve Yunus Emre’nin, 'ölürse ten ölür, canlar ölesi değil' anlayışına sahip bir kültürle yoğrulan asil milletimiz; şehitlerimizin kahramanlık ve fedakârlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Sarıkamış şehitlerini yâd ettiğimiz bu anlamlı günde, 'tek millet, iki devlet' ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası’nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı yardımları da şükranla anıyoruz."
'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirten Bakan Akar, mesajının devamında şunları söyledi:
"Yedi iklim, üç kıtaya barış, adalet ve huzur götüren, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, millî ve manevi değerleri uğruna Sarıkamış'taki gibi her türlü fedakârlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla bugün de vatanımıza ve asil milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

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