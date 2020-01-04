Bakan Akar'dan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" mesajı:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış'ta ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçik ile Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin personelini andı.

Bakan Akar, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarihte ve toplumsal hafızada derin izler bırakarak, hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı olduğunu hatırlatan Akar, şehitleri minnet ve şükranla andı.

Mehmetçiklerin, vatan, millet ve bayrak uğruna çıktıkları yolda Allahüekber Dağları'nda şehadet mertebesine ulaştığını bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçiğimizin yanı sıra onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakar personeli de Sarıkamış'ın Deniz Şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır.

Şanlı tarihimiz boyunca ordu millet kültürüyle yoğrulan ve şehadete ulaşmayı onur kabul eden asil milletimiz, şehitlerimizin kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır."