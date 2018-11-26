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Bakan Akar'dan şehit askerlerle ilgili mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 23:31 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit olduğu ve 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit askerlerler ilgili bir mesaj geldi.

İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit olduğu ve 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit askerlerler ilgili bir mesaj geldi. 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır.' yazısının dikkat çektiği görselde Akar'ın "Silah arkadaşlarımız, 26 Kasım 2018'de şehit olmuştur. kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajına yer verildi.

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