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Bakan Akar'dan, şehit astsubay için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:08 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan, şehit astsubay için başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Bakan Hulusi Akar'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gümdük. Vatan size minnettardır. Silah arkadaşımız 25 Nisan 2019 tarihinde eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

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