HABER

Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 08:00 | Son Güncelleme

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akkaya'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!
Zeytinburnu'nda uyuyan kocasını balta ile öldürdüZeytinburnu'nda uyuyan kocasını balta ile öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı başsağlığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Kasım Öğretmenler Günü! İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (24 Kasım'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı! Ayvaz Korkmaz kimdir?

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Van'da 3.4 şiddetinde deprem!

Van'da gece yarısı korkutan deprem!

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 32 kaçak göçmen çıktı!

Tekirdağ'da 32 kaçak göçmen yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.