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Bakan Akar'dan şehit Uzman Onbaşı Tunç'un ailesine başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:07 | Son Güncelleme

Bakan Akar'dan şehit Uzman Onbaşı Tunç'un ailesine başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için yayımladığı başsağlığı mesajına yer verildi.

Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

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başsağlığı mesajı İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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