HABER

Bakan Akar’dan şehitlere başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan P.

Bakan Akar’dan şehitlere başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan P. Söz. Er Erhan Çiyapul, P.Söz. Er Murat Şahin, P. Söz. Er Şevket Çetin ve P. Söz. Er Yener Kırıkcı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız. 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekatında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurduCHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu
Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildiNilüfer Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi

En Çok Okunan Haberler

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
CHP Söke İlçe Başkanı görevinden istifa etti

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cenaze törenine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.