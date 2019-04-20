Bakan Akar’dan şehitlere başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan P. Söz. Er Erhan Çiyapul, P.Söz. Er Murat Şahin, P. Söz. Er Şevket Çetin ve P. Söz. Er Yener Kırıkcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız. 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekatında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

