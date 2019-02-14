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Bakan Akar'dan Soçi'de zirve öncesi önemli toplantılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı görüştü - Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesi yapılan görüşmelerde, Suriye'deki son durum bir kez daha ele alınırken, liderlerin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıklar yapıldı

SOÇİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar, Brüksel'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yapacağı Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı için Soçi'ye geldi.

Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde, Suriye'deki son durumun bir kez daha ele alındığı, liderlerin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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