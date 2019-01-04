HABER

Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:34 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi.

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah erken saatlerde bir dizi program için Sakarya'ya geldi. Bakan Akar, ilk olarak, bir süre önce özelleştirme kapsamına alınan Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki Tank Palet Fabrikası'na gitti. Bakan Akar'a Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya eşlik etti. Bakan Akar'ın fabrika içinde inceleme yaparak yetkililerle görüşeceği öğrenildi.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Avcılar'da okulda bıçaklı kavga: Bir öğrenci göğsünden bıçaklandıAvcılar'da okulda bıçaklı kavga: Bir öğrenci göğsünden bıçaklandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sisBolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.