HABER

Bakan Akar’ı Şırnak’ta Vali Aktaş karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Şırnak’ta Vali Mehmet Aktaş ve 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılandı.

Bakan Akar’ı Şırnak’ta Vali Aktaş karşıladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Şırnak’ta Vali Mehmet Aktaş ve 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılandı.

Bakan Akar’ı Şırnak’ta Vali Aktaş karşıladı

Bakan Akar’ı Şırnak’ta Vali Aktaş karşıladı

Bakan Akar’ı Şırnak’ta Vali Aktaş karşıladı

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Minik çocuklar mutfağı çok sevdiMinik çocuklar mutfağı çok sevdi
Fren yerine gaza basınca...Fren yerine gaza basınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Günlük burç yorumları 2 Şubat Cumartesi (Şubat ayı burç yorumları)

2 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları ve aylık burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.