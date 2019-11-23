Bakan Akar'ın 24 Kasım Öğretmen Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük mücadelelerle elde edilmiş kazanımlarımızı korumak ve ülkemizi uluslararası düzeyde her alanda rekabet edebilecek bir konuma ulaştırmak için güçlü bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmak hayati önemi haizdir. Eğitim sürecinin en temel unsurlarından biri ise şüphesiz ki öğretmenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin herkesin hayatında önemli bir yer tutan, üzerinde büyük emekleri olan ve yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunduğunu belirtti.

Meslekleri gereği kutsal bir vazifeyi yerine getiren, ilim ve irfan ordusunun fedakar mensubu öğretmenleri, bu anlamlı günde en içten duygularla kutladığını ifade eden Akar, tükenmek bilmeyen emek, sabır, şefkat, hoşgörü ve fedakarlıkları için tüm öğretmenlere saygı ve şükranlarını sundu.

24 Kasım'ın aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı verilişinin 91'inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Akar, bu vesileyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve minnetle yad etti.