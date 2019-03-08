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Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar; Genelkurmay Başkanının, Kuvvet Komutanlarının ve personelin eşleri, kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar; Genelkurmay Başkanının, Kuvvet Komutanlarının ve personelin eşleri, kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Şule Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanının, Kuvvet Komutanlarının, bakan yardımcılarının ve personelin eşleri ile kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla birlikte Aslanlı Yol'dan yürüdü. Akar, ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçen Şule Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şule Akar, deftere şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Aziz Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerler adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzuruna çıkmanın gururu içerisindeyiz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizde ve zengin kültürümüz içerisinde önemli sorumluluklar üstlenen Türk kadınları, bugün de asil milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için, üstlendiği sorumlulukları ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içerisindedir. Çağının çok ötesinde olan anlayışınız ve diğer milletlere emsal teşkil eden öncü uygulamalarınız sayesinde Türk kadınları, bugün bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her alanında ülkemizin gurur duyduğu başarılarla kendilerinden söz ettirmektedir. Bizlere verdiğin değer ve duyduğun güven için sana daima şükran borçluyuz. Türk kadınları olarak, fikirlerinden aldığımız feyzle ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek azim ve kararlılık içerisinde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Atam, ruhun şad olsun."
Akar ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek, çelenk bıraktı.
Bu arada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Anıtkabir'de ilk defa tören subaylığını kadın subay yaptı. Törenin sonunda Şule Akar, kadın tören subayına karanfil takdim etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaretBakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaretBakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaretBakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

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