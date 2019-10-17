Bakan Akar'ın katılacağı AA Editör Masası ertelendi

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar'\u0131n, saat 11.00'de kat\u0131laca\u011f\u0131 duyurulan AA Edit\u00f6r Masas\u0131 ertelendi.\nProgram\u0131n, Akar'\u0131n g\u00fcndem yo\u011funlu\u011funa ba\u011fl\u0131 de\u011fi\u015fiklik nedeniyle ertelendi\u011fi belirtildi.PARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!Milli Savunma Bakan\u0131 Akar, ABD Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 O\u2019Brien\u2019\u0131 kabul ettiAK Parti'li Kaya'dan, Ba\u015fkan Soyer'e tepki: Ortada sava\u015f filan yoktur