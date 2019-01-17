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Bakan Akar'ın misafir trafiği

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 21:47 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Millî Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten'i ağırladı.

Bakan Akar'ın misafir trafiği

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Millî Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten'i ağırladı.
Bakan Akar ilk olarak Polonya Millî Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch ile makamında görüştü. Daha sonra, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile tekrar makamında bir araya gelen Akar, son olarak kendisini ziyaret eden 29'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Akar'ın misafir trafiğiBakan Akar'ın misafir trafiği

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