Bakan Akar'ın misafir trafiği

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar; Polonya Millî Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten'i ağırladı.

Akar, ilk olarak Polonya Millî Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch ile makamında görüştü. Daha sonra, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile tekrar makamında bir araya gelen Akar, son olarak, kendisini ziyaret eden 29'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten ile bir görüşme gerçekleştirdi.

