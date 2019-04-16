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Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Washington'daki toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik" - "Washington'da, (ABD) Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştük"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki temaslarını değerlendirdi. Albayrak, görüşmeler sırasında ABD Başkanı Trump tarafından kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik."

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ABD Başkanı Sayın Donald Trump Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Jared Kushner

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