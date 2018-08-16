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Bakan Albayrak, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak'ın bugün Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini görüşmede, ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak'ın bugün Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini görüşmede, ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Berat Albayrak'ın bugün Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadere yer verildi: "Sayın Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye’ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya’dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür etmiştir. Başta Sayın Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekmiştir. Sayın Albayrak, bu süreçte Türkiye’ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ile pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini dile getirmiştir. İki bakan, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar, bakanlıkları arasında heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardır."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

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