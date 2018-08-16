Bakan Albayrak, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak'ın bugün Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini görüşmede, ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Berat Albayrak'ın bugün Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadere yer verildi: "Sayın Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye’ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya’dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür etmiştir. Başta Sayın Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekmiştir. Sayın Albayrak, bu süreçte Türkiye’ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ile pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini dile getirmiştir. İki bakan, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar, bakanlıkları arasında heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardır."
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-
Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay
Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada
MHP'den ittifak kararı!
Modern insanın en son ayak başparmağı evrildi
15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum