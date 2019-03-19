Bakan Albayrak, baba ocağı Dernekpazarı’nda halka seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediyecilik önemli. Belediyeyi alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, baba ocağı Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı’nın açılış törenine katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’de son 16-17 yılda muazzam işler olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, “Her gün yeni bir yatırım, yeni bir tesis, yeni bir mekanın açılışı için bir araya geliyoruz. Büyük Türkiye yolculuğunda taşları teker teker monte ediyoruz, yerleştiriyoruz. Bütün bu alt yapı ve üst yapı yatırımları büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bizleri Allah’ın izniyle taşıyor. Bütün bu hayali hayata geçirirken bu büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunun büyük liderini unutmak olmaz. Bütün bu değişim ve dönüşümün mimarı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu davanın Ak yolcusu tüm dava arkadaşlarımdan hepsinden Allah razı olsun diyorum” dedi.

“Ülkemizin yerli ve milli duruşunu dik duruşunu kimler tehdit ediyor bunu görmemiz lazım” Türkiye’nin son 5 yıldır türlü saldırılara maruz kaldığını kaydeden Albayrak, “Ülkemizde neler oluyor, dünyada neler oluyor, ülkemiz nereye gidiyor. İçerde ve dışarda bu ülkeyi ülkemizin yerli ve milli duruşunu dik duruşunu kimler tehdit ediyor bunu görmemiz lazım. Türkiye son 5 yıldır türlü türlü saldırılara maruz kaldı. 5-10 tane ağaç için Türkiye’yi yakmaya, İstanbul’u yakmaya çalıştılar. Arkasından ne çıktı, hangi örgütler çıktı FETÖ, DHKP-C, PKK çıktı mı? Sonra bu bitmedi bu saldırıdan güçlenerek çıkan Türkiye’nin yolunu 6 ay sonra yargı darbesi adı altında FETÖ’cüler başka bir şekilde kesmeye çalıştılar. 2014 seçimlerinde büyük bir tokat yiyerek hezimete uğradılar. Türkiye bundan da güçlenerek çıktı. Yetti mi, yetmedi. Yine devam etti süreç. Akabinde 15 Temmuz 2016’da tarihin en kirli darbe girişimine şahit olduk mu? Sadece Trabzon değil, 81 vilayetimiz şahit oldu yüzlerce insanımızın şehit olduğu, binlerce insanımızın gazi olduğu milyonlarca insanımız o gece sokağa inerek sadece kendisi, geleceği, istikbali, cumhuriyeti için değil, evlatlarının geleceği için de bu darbecilere bu memleketi bırakmadı. Bugün yine bir seçime gidiyoruz. Diyorlar ki bu hizmet seçimi, beka seçimi değil. Bakıyoruz bir tarafta Cumhurbaşkanımız çok kıymetli Cumhur İttifakımız MHP’nin lideri sayın Bahçeli ne diyorlar? Bu beka seçimi diyorlar. ‘Yok bu belediye hizmetleridir, hizmet seçimidir, beka değil’ diyenler var. 31 Mart’ta belediyecilik anlamında, devletin ve hükümetin de desteğiyle yerel yönetimler anlamında Türkiye’de bir hizmet seçimi olacak. Doğru, hizmet siyasetinde AK Parti son 25 senedir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir ekol oldu. Halka hizmet siyasetinde belediyecilikte bir marka oldu” dedi.

“Belediyeyi alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım” Belediyeciliğin önemine değinen Bakan Albayrak, belediyeyi alacak insanın yerli ve milli olması gerektiğini ifade ederek, “Hizmette problem yok. Allah ömür verdiği sürece, enerji verdiği sürece memleketimize ülkemize daha çok hizmet etmeye devam edeceğiz. Esas konu beka meselesi. Beka meselesini çok doğru anlamamız lazım. Beka deyince benim aklıma iki tane mesele gelir. Bunları sizinle paylaşacağım. Daha düne kadar Türkiye’de devletten aldığı finansmanı kaynağı, iş makinalarını, ekipmanları tüm bu imkanları dağa terör örgütüne dışarıya aktaran belediyeler var mıydı? Bu paraları alıp dağa terör örgütü Kandil’e aktarmanın yanında soruyorum, bu imkanlarla yolları, sokakları, caddeleri, çukurlar kazan terör örgütleriyle iş tutup Mehmetçiğimize kurşun sıkma noktasında destek olan belediyeler var mıydı? Demek ki belediyecilik önemli. Yani belediyeyi alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım. Kol kola belediyeye meclise taşımaması lazım. Öyle mi?” diye konuştu.

“37 proje vaat etmiş, bunun sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş”

Bakan Albayrak, Millet İttifakı İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun önceki seçimlerde vaatlerini yerine getirmediğini belirterek, "Dilin kemiği yok, bol kepçe lokantası, yalandan kim ölmüş. Bu arkadaş ne vaat ediyor dedim, bir de baktım ki birçok ildeki adaylarda olduğu gibi İstanbul’da da birileri her zamanki gibi bol kepçeden yalan söylüyor. 2014’de bu kişi adaydı, ne vaat etmiş? 37 proje vaat etmiş. Bunun sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş. 35’i yalan olmuş. Bu siyaseti, bu siyasetçiler ve zihniyeti tanımanız lazım. Aydın’da 133 proje vaat edilmiş ama bunların 120’si yok. Yalandan kim ölmüş" dedi.

"Mevzu bahis ülkenin bekası, biz kol kola yürümek zorundayız”

Mevzu bahis ülkenin bekası olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, "Birileri diyor ki, ’Cumhur İttifakı’na oy vermeyenlere terörist diyorsunuz’ Bu çok önemli. Bu söz çok yanlış, kim diyorsa yanlış diyor. Böyle bir şey yok. Şunun altını çizmemiz lazım, şu resmi görüp, görmeyenlere göstermemiz lazım. Biz öyle bir şey demiyoruz, demeyeceğiz de. Bugün, Türkiye’de adına millet dedikleri ama aslında zillet ittifakı seçimlere girerken, peşi sıra bir yandan Kandil, bir yandan Pensilvanya açıklama yapıyorsa, bu da yetmiyormuş gibi terör örgütleriyle kol kola yürüyen siyasi partinin eş başkanları, peşi sıra açıklama yapıyorsa ve ’Biz Güneydoğu’da PKK’ya diğer yerlerde bunlara oy vereceğiz diyor, bunları destekleyeceğiz, bunlarla yürüyoruz diyorsa, bu resmi görüp, göstermemiz lazım. Bu resmi bütün Türkiye’nin, bütün Trabzon’un görmesi lazım. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı konusunda dik bir duruş sergiledi. Mevzu bahis ülkenin bekası, biz kol kola yürümek zorundayız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Halük Şahin, Yardımcı Antröner Hüseyin Çimşir, futbolcular Addulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, bakan Albayrak’a isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

