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Bakan Albayrak: Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

'BURSA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMIŞ BİR ŞEHİR' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Bursa'nın özellikle sanayi ve üretim yapan şehirlere olan ziyaretleri kapsamındaki ilk olduğunu belirterek, "Bursa Türkiye’nin sadece tarihsel, kültürel, turizm değil, ekonomimizin de incisi şehirlerimizin başında geliyor.

'BURSA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMIŞ BİR ŞEHİR'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Bursa'nın özellikle sanayi ve üretim yapan şehirlere olan ziyaretleri kapsamındaki ilk olduğunu belirterek, "Bursa Türkiye’nin sadece tarihsel, kültürel, turizm değil, ekonomimizin de incisi şehirlerimizin başında geliyor. Öğleden önce çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. BTSO’nun organizasyonunda meclis üyeleri, oda başkanlarıyla güzel bir ziyaret oldu. Bursa, Türkiye’ye ihracat kapasitemizin yaklaşık 15 milyar dolarlık hacmini karşılıyor. Bu çok ciddi bir rakamdır. Net olarak 5 milyar dolar ticaret fazlası veren Bursa, tarihten bu güne kadar büyük başarılara imza atmış bir şehir” dedi.

'BU LİDERLİK ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MÜCADELE EDİYOR'

Türkiye’nin 2002 yılında amatör kümede top koşturduğunu belirten Bakan Albayrak, “Türkiye 2018 yılına geldiğimizde ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye’nin başında öyle bir liderlik var ki artık şampiyonlar ligindedir. Önceki hafta Vahdettin Köşkü’nde Rusya, Fransa, Almanya'nın da katılımyla, bölge siyaseti, ekonomisi, dünya siyaseti açısından büyük bir toplantıya ev sahipliği yaptık ve bütün dünyaya mesaj verdik. Bu liderlik şampiyonlar liginde mücadele ediyor. Şehirlerimiz de artık süper ligden bir üst lige çıkmamız lazım. Bu noktada da bunu en başarılı şekilde ortaya koyacak şehirlerin başında Bursa geliyor" diye konuştu.

'SONUÇ ODAKLI SÜREÇ'

Ekonomi, sanayi, üretim ve istihdamda Bursa'nın çok iyi bir noktada olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, "Bu kapsam ışığında toplantılarımızda bunu ifade etmeye çalıştım. Türkiye yeni bir sisteme geçti, bu sisteminde en büyük avantajı da 3-5 ayda yaşadıklarımıza karşı verdiğimiz hızlı reflekstir. Çok daha güçlü adımlarla sonuca odaklı süreç. Ekonomide de böyle olması” açıklamalarında bulundu. Konuşmaların ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bakan Albayrak’a hediye takdim etti.

Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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