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Bakan Albayrak, CHP'li Erdoğdu'ya açtığı tazminat davasını kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu hakkında açtığı tazminat davasını kazandığını ve tazminatı şehit aileleri ile yakınlarının ihtiyaçları için bağışladığını duyurdu.

Bakan Albayrak, CHP'li Erdoğdu'ya açtığı tazminat davasını kazandı

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu hakkında açtığı tazminat davasını kazandığını ve tazminatı şehit aileleri ile yakınlarının ihtiyaçları için bağışladığını duyurdu.
Bakan Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu hakkında, 21 Ekim 2015 tarihinde CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında ve Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda kendisini küçük düşürücü, kişilik haklarını ihlal eden hakaret içerikli beyanlarda bulunduğunu ileri sürerek tazminat davası açtı. Bakan Albayrak, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı tazminat davasını kazandığını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Mahkemenin kararını da paylaşan Albayrak, "CHP'li Aykut Erdoğdu’nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık" dedi. Albayrak, tazminat miktarı olan 33 bin 613 lirayı da şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladığını, bağış makbuzunu da Twitter'da paylaşarak açıkladı.

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