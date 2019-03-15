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Bakan Albayrak: Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

'GEREĞİNİ YAPIN, BİZ ARKANIZDAYIZ' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma namazı sonrasında Nazilli Uzun Çarşı'daki esnafı ziyaret etti.

'GEREĞİNİ YAPIN, BİZ ARKANIZDAYIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma namazı sonrasında Nazilli Uzun Çarşı'daki esnafı ziyaret etti. Albayrak burada da esnaftan ilgi gördü. Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinin ardından Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı bir süre önce tamamlanan Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün açılış törenine geçti. Burada çiçeklerde karşılanan Bakan Albayrak, kürsüye çıkarak, kalabalığa seslendi. Bakan Albayrak, "Aydın'a geldikten sonra ekonomi ve istihdam konusunda birçok şey konuştuk. İstişare ettiğimiz konular arasında çok önemli bir konu vardı. Aydın, jeotermal anlamında çok önemli bir ilimiz. Ancak, gelin görün ki özellikle çevre odaklı yapılan enerji yatırımları yaklaşımına bazen uzak reaksiyon gösteren bazı firmalar varmış. Bunu duyunca Sayın Valimize dedim ki devlet olarak bizim en ufak bir tavizimiz yok. Bizim amacımız, devlet olarak yatırımcıya destek vererek ülke ekonomisinin önünü açmaktır. Gerek çevre, gerek tabiat, gerek insan odaklı yaklaşıma aykırı bulunan firmalar olursa, Valimle bize göstersin. Kendisine devlet olarak gerekeni sonuna kadar yapması için yetki veriyoruz. Bunların gereğini yapın, biz arkanızdayız. Çünkü, Aydın'ımızın istekleri ve talepleri var. Aydın'ın çok büyük bir potansiyeli var. Bugün buradaydım ve bu potansiyeli fazlasıyla gördüm. Yeni hizmete açılan vergi dairesi de Nazilli'ye hayırlı olsun" dedi.

'VATANDAŞ KONFORLU HİZMET ALACAK'

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de açılışı yapılan Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü hakkında bilgi vererek, "8 milyon 620 TL'ye mal oldu. Zemin ile birlikte 5 katlı bir bina. Vatandaşlarımız daha konforlu bir hizmet alacaklar" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Albayrak, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte, edilen dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesip, Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nü hizmete açtı.

Bakan Albayrak, açılışın ardından Aydın Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na geçti.

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