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Bakan Albayrak: Ekim'de tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD tarafından düzenlenen "22.

Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD tarafından düzenlenen "22. Uluslararası İş Forumu"na katıldı. "Dünyada para sisteminde çoğulculuk ve adalet" başlıklı forumda bir konuşma yapan Bakan Berat Albayrak, "Maliye politikalarında bütçe disiplininde taviz veremden sıkı duruşumuza devam ediyoruz. Bütçe gelirlerimiz programda yer alan beklentilerimizin de üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulamış durumda. Bu noktada 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentilerimiz aynı şekilde devam ederken vergi dışı gelirler de 119 milyar liralık hedefin daha da üzerine çıkacağımızı bekliyoruz. Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim ayında cari fazla vereceğimiz bir çok ortamda ifade ettik. Ağustos çok iyi geldi, Eylül gayet iyi geldi. Şimdi Ekim açıklanacak gibi. Belki Ekim'de tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Ve Kasım… Kasım'da 18 gün itibariyle elhamdülillah ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenmeye koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık" dedi.

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