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Bakan Albayrak " Enflasyonla topyekun mücadele" programını açıkladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel olarak çok büyük bir şey olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak" dedi.

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel olarak çok büyük bir şey olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele" programı, Bakan Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Albayrak'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Küresel olarak çok büyük bir şey olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak" dedi. Albayarak, işçi çıkarmalarının önüne geçilmesi için firmalara destek vereceklerini belirtti. Bankaların da mücadeleye destek verdiğini ifade eden Bakan Albayrak, "15 milyon liranın altında krediler için 6 ay ödemesiz, 24 ay vadeli yapılandırma tavsiye kararı için Bankalar Birliğine teşekkür ederim" diye konuştu. Berat Albayrak, "1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, bankalarımız yüksek faizle kullandırmış kredilerin faizlerinde indirim uygulayacaklar" dedi. Bakan Albayrak, firmalardan asgari tüm ürünlerde yüzde 10 indirim yapmalarını istediklerini ifade ederek, katılımın zorunlu olmadığı belirtti. Albayrak, bu konuda bir logo belirlediklerini, vatandaşlarını bu logonun bulunduğu dükkanlardan alışveriş yapmalarını isteyerek, "Bu mücadeleye omuz verin. Bu logoyla caddelerimizi, sokaklarımız, avm'lerimizi süsleyeceğiz. Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk, www.enflasyonlamucadele.org. Sayısı çok ciddi rakamı buldu. Bu kampanyaya katılmak isteyen firmalarımız buradan başvuruda bulunabilecek" dedi.

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