HABER

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 2019 Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Paylaştığı görselde, ÜFE ve TÜFE oranlarının tek haneli seviyelere indiğini kaydeden Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında yüzde 25 seviyesindeki TÜFE'de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız."

ANKARA, (DHA)

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Diyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğuDiyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

Çanakkale Boğazı'nda tatbikat hareketliliği! NATO gemileri geldi

Bu sabah Çanakkale Boğazı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da yine aynı manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.