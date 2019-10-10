Bakan Albayrak: Hesabını soracağız

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri ve masum bebekleri hedef aldığını, bunun hesabını soracaklarını kaydetti.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

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