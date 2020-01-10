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  4. Bakan Albayrak ile çekilen fotoğraf Tekirdağ’da tartışma konusu oldu

Bakan Albayrak ile çekilen fotoğraf Tekirdağ’da tartışma konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Tekirdağ ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile çekildiği fotoğraf tartışma konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Tekirdağ ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile çekildiği fotoğraf tartışma konusu oldu. Vali Aziz Yıldırım, fotoğrafta kendisinin geride durduğu eleştirilerine, "Bizim poz verdiğimiz falan yok. Vaziyet aldığımız söz konusu değil" cevabını verdi.
Geçtiğimiz günlerde bir konferansa katılmak üzere Tekirdağ’a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i ziyareti sonrasında AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Yüksel ile çekildiği fotoğraf tartışma konusu oldu. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ valisinin geride olduğu fotoğrafı eleştirerek, “Üç adım arkada sayın valimizin başı gözüküyor ve sayın kaymakamımızın başı gözüküyor. Olmaz arkadaşlar, yani bunu yaptığımız zaman biz devlete karşı yıpratıcı oluruz. Bu fotoğrafı takdirlerine sunuyorum” diyerek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kendisini ziyaret ettiği sırada çekilen bir fotoğrafı örnek gösterdi.

“Burada planlı bir fotoğraf yok”
Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise, “O günkü fotoğrafla ilgili şöyle bir durum oldu. Şunu bir kere herkesin çok net öğrenmesi lazım. AK Parti’de bakanmış, vekilmiş, belediye başkanıymış herkes eşit. Kimsede kibir yok. Kendini kibir makamında görenler bizim aramızda barınamıyorlar. O gün Berat Bakan’la kapıdan çıkarken ‘Sayın bakanım burada merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekiliyoruz. Bir kare alabilir miyiz?’ dediğimizde ben halbuki bunu kendim için söylemiştim. Ama arkaya bir baktığımızda gerçekten bir sürü isim geride kalmıştı. Burada planlı bir fotoğraf yok. Dolayısı ile hani vali bey geride bırakılmış, öyleymiş, vali bey de az çok o da beni tanıdı. Benim böyle bir haddim de olmaz. Yaşça da benden çok büyük, çokta seviyorum kendisini. Bence Tekirdağ’da bugüne kadar görev yapmış en iyi valilerden biridir. Kadir abi ne kadar kızarsa kızsın onun anladığı anlamda ukalalık ve terbiyesizlik anlamında, aşağılamak anlamında bu ifadeyi kullanmıyorum. Kullanacak olursan kimler için kullanacağımı da ilk Kadir abi bilir” diye konuştu.

“Biz orada poz vererek durmadık"
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da tartışma konusu olan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Vali Yıldırım, “Özellikle o fotoğraf meselesini söyleyeyim size. O fotoğrafta içeride sayın bakanımız konuştu ve görüşmelerde bulundu. Hep beraber çıkıyoruz. Tabii ki biz yol verdik sayın bakanımız önden çıktı. Biz de onların arkasından geliyoruz. Küçücük bir kapıdan geçiyorsunuz. O kalabalık oradan geçiyor. Bir de arada bekleyenler var. Onlar bizden daha avantajlı, onlar da sayın bakanımız çıkar çıkmaz peşine takılmışlar. Aşağıda basınımız var. Birdenbire fotoğraf çekilelim demişler. Biz ne olduğunu anlamadık bile, biz kapıdan çıkarken, oradaki yığılma niyeymiş diye bakarken fotoğraflar çekildi. Yani bizim poz verdiğimiz falan yok. Vaziyet aldığımız söz konusu değil. Yani sorulsa bunun böyle olduğunu söyleyeceğiz zaten. Ama bu fotoğraf karesi üzerinde pek çok kimse yorum yaptı, polemik yaptı. Biz orada poz vererek durmadık ki. Arkadan gelirken niye durdu bu insanlar diye bakarken çekilmiş. Bakın fotoğrafa biz orada durmadık, fotoğraf çekileceğini bile bilmiyorduk. Biz sayın bakana ulaşmaya çalışıyorduk. Dışarıdan o kalabalık arkasına geçince biz onlardan da geride kaldık” dedi.

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