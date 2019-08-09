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Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik” dedi.
Bakan Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, açıklamasında "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız" dedi.

ANKARA, (DHA)

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