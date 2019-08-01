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Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

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