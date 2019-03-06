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Bakan Albayrak Kocaeli’de esnafı ziyaret etti, gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafla ve gençlerle bir araya geldi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli’de iş adamları ile buluştuğu toplantı sonrasında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafla ve gençlerle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli’de iş adamları ile buluştuğu toplantı sonrasında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri hazır bulundu. AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Bakan Albayrak, İzmit’te esnafı ziyaret etti. Vatandaşların problemlerini dinleyen Albayrak, iş yeri sahiplerine ‘Hayırlı işler’ dileğinde bulundu.
Bakan Albayrak esnafı ziyareti sonrasında Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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