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Bakan Albayrak: Köprü geçiş ihlallerinde, idari ceza iade süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını açıkladı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını açıkladı.
Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirerek, şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır."

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