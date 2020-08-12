HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Albayrak: Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var

Bakan Albayrak: Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var

12.08.2020 22:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurda iniş-çıkışlar olabileceğini ve Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da faizleri minimumda tutarak "sömürü sisteminin çarklarını kırdıklarını" ifade etti.

Bakan Albayrak: Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeli olduğunu ve artık reel yatırımcıyı öncelik verdiklerini belirterek, kurda dalgalanmalar olabileceğini, önemli olanın ise bunu yönetebilecek çok ciddi bir altyapıya sahip olması olduğunu söyledi.

Albayrak, CNNTürk televizyonunda Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Albayrak, kurdaki dalgalanmalarla ilgili bir soru üzerine kurun inip çıkabileceğini ifade etti.

Albayrak, "2018'de kur bir zıpladı. Sonra bazı adımlar attık, kur tekrar 7'lerden, 6'lardan 5'lere indi. Sonra bir süreç yaşadık, tekrardan 6'lara çıktı. Şimdi bu kriz döneminde, pandemi döneminde tekrar 7'lere çıktı, tekrardan 6'lara indi. Son bir hafta-15 günlük süreçte tekrar 6'lardan 7'lere çıktı. İner, çıkar" dedi.

Buradaki esas konunun Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü bir şekilde yönetip yönetemediği olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi bir altyapıya sahip olduğunu ve tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek yapıya kavuştuğunu aktardı.

Albayrak, Türkiye'nin pandemi sürecinden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirterek, ikinci çeyreğin pozitif olacağını da sözlerine ekledi.

Dolar/TL kuru, 7,29 seviyelerinde seyrediyor. Kur, bu hafta içerisinde gün içi işlemlerde 7,40 düzeyini görerek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana liradaki toplam değeri kaybı yüzde 22'yi aştı. Piyasa uzmanları, liradaki bu değer kaybında Türkiye'nin döviz rezervlerine yönelik kaygıların ve reel faizin eksilerde olmasının önemli rol oynadığını söylüyor.

'Yeni ekonomi modeli'

Albayrak, Türkiye'de faizin indirilmesi ve artırılmasıyla ilgili farklı yorumların her daim yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını söyledi.

Albayrak, "Türkiye, yabancı yatırım çekecek, ekonomisini büyütecek, içerideki yatırımları canlandıracak, reel ekonomisini destekleyecek. Burada faiz kritik bir unsur. Dışarıdan çok, içeriyle ilgili önemli bir unsur. Yeni bir ekonomi modeli. Biz artık sıcak para değil, gelip üretim yapacak reel yatırımcıyı öncelikliyoruz. Türkiye, bu tarz yatırımcıları çekeceği bir döneme gidiyor" dedi.

Merkez Bankası, liradaki düşüşün karşısında faiz artırımına gitmedi ancak son günlerde piyasada likiditeyi sıkılaştıracak bir dizi önlem aldı. Bunun sonucunda Merkez Bankası'nın politika faizi olan ve yüzde 8,25 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faiziyle yaptığı piyasa fonlamasını kestiğini ve bankaları gecelik piyasaya yönlendirdiği belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, geçen hafta içinde yaptığı bir haberde, Merkez Bankası'nın attığı adımlarla faizlerde yaklaşık 175 baz puanlık örtülü bir artırıma gittiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın gösterge faizi belirleyen Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 20 Ağustos'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, faizlerin daha da düşmesini beklediğini söyledi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1293626285701423104

Altun: Sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Albayrak'ın açıklama yaptığı sırada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter üzerinden bir mesaj atarak, ithalatı değil, üretimi desteklediklerini ifade etti.

Altun, faizi minimum seviyelere indirip "sömürü sisteminin çarklarını kırdıklarını" belirtti.

Altun, "İthalatı değil üretimi destekliyoruz. Gelir adaletini tesis ediyoruz. Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz. Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz. Büyük Türkiye için #TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp... Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp...
Ankara'da il içi atamalar! Görev yerleri değiştirildiAnkara'da il içi atamalar! Görev yerleri değiştirildi
MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

En Çok Okunan Haberler

Van Gölü'nde korkutan anlar! Sırtı dikenli ve hızlı hareket ediyor

Van Gölü'nde korkutan anlar! Sırtı dikenli ve hızlı hareket ediyor

Galata Kulesi'ndeki tartışma yaratan görüntüye Bakan Ersoy'dan açıklama

Galata Kulesi'ndeki tartışma yaratan görüntüye Bakan Ersoy'dan açıklama

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’

Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’

Meral Akşener ve Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt

Meral Akşener ve Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt

Bir ilimizde endişelendiren vaka artışı!

Bir ilimizde endişelendiren vaka artışı!

İlginizi Çekebilir

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Kargo çalışanı kullanılmayan değirmende intihara kalkıştı

Kargo çalışanı kullanılmayan değirmende intihara kalkıştı

Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gündem olan sözler: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar! Görev yerleri değiştirildi

Ankara'da il içi atamalar! Görev yerleri değiştirildi

Kütahya'da erkek hemşire evinde ölü bulundu

Erkek hemşire evinde ölü bulundu

Jandarmadan büyük operasyon: Binlerce kök hint keneviri ele geçirildi

Jandarmadan büyük operasyon!

12 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e: Bozacının şahidi şıracı

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e: Bozacının şahidi şıracı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.