Bakan Albayrak: Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeli olduğunu ve artık reel yatırımcıyı öncelik verdiklerini belirterek, kurda dalgalanmalar olabileceğini, önemli olanın ise bunu yönetebilecek çok ciddi bir altyapıya sahip olması olduğunu söyledi.

Albayrak, CNNTürk televizyonunda Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Albayrak, kurdaki dalgalanmalarla ilgili bir soru üzerine kurun inip çıkabileceğini ifade etti.

Albayrak, "2018'de kur bir zıpladı. Sonra bazı adımlar attık, kur tekrar 7'lerden, 6'lardan 5'lere indi. Sonra bir süreç yaşadık, tekrardan 6'lara çıktı. Şimdi bu kriz döneminde, pandemi döneminde tekrar 7'lere çıktı, tekrardan 6'lara indi. Son bir hafta-15 günlük süreçte tekrar 6'lardan 7'lere çıktı. İner, çıkar" dedi.

Buradaki esas konunun Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü bir şekilde yönetip yönetemediği olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi bir altyapıya sahip olduğunu ve tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek yapıya kavuştuğunu aktardı.